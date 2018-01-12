В драмтеатре Армавира покажут спектакль «Декамерон»

12 января в 17:47

Артисты уже приступили к репетициям.

В Армавирском театре драмы и комедии поставят спектакль по пьесе «Декамерон» итальянского писателя Джованни Боккаччо. Он написал множество новелл, которые объединены общим названием. Около 30 лет назад армавирский театр уже представлял публике десять новелл. В этот раз зрители увидят четыре рассказа.

Режиссером-постановщиком является заслуженный деятель культуры Кубани Юрий Ковалев, художником — Евгений Куприченко. В постановке будет задействована почти вся труппа театра. Премьера запланирована на февраль, сообщает пресс-служба театра.

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