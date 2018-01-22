В гонках на собачьих упряжках в Апшеронском районе участвовали 50 команд

Соревнования прошли 20 и 21 января на плато Лагонаки в Кавказском биосферном заповеднике.

Спортсмены съехались со всех уголков России. Чтобы животные с комфортом перенесли дорогу, хозяева соорудили для них специальные будки.

— Будки из фанеры сделаны на обычном прицепе, в них собаки и путешествуют. Внутри, чтобы животные не мерзли, постелено сено.

Перед стартом собак не кормят, а за пять дней до соревнований лишают игр и длительных прогулок. Все для того, чтобы животные «нагуляли аппетит» перед гонкой.

На два дня плато превратилось в филиал Крайнего Севера. Собаки тянули по снежной трассе лыжников и спортсменов на нартах. Участие в самой южной в России высокогорной гонке приняли около 50 команд.

Фоторепортаж с гонок на собачьих упряжках смотрите здесь.

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