В Краснодаре 31 августа пройдет матч за Суперкубок России по гандболу

Федерация гандбола России утвердила даты и места проведения матчей кубковых турниров.

На заседании исполкома ФГР 11 июля определили, когда и где состоятся игры за Суперкубок России среди мужских и женских команд, которые откроют сезон-2018/19.

В Краснодаре 31 августа за трофей будут бороться чемпион страны «Ростов-Дон» и финалист Кубка России сезона-2017/18 ГК «Кубань».

Среди мужских команд Суперкубок будет разыгран 2 сентября в Чехове. Там встретятся чемпион России «Чеховские медведи» и «Спартак», сообщает пресс-служба ФГР.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», планируется, что местом проведения игры в Краснодаре станет дворец спорта «Олимп».

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