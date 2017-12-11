В Краснодаре обсудили готовность к уборке дорог и пешеходных зон зимой

По данным департамента строительства, контракт на зимнее содержание 415 участков городских дорог заключили с подрядной организацией «Краснодаравтодорсервис».

Совещание провел вице-мэр Сергей Васин.

«Несмотря на комфортный температурный режим и благоприятный прогноз на ближайшее время, все службы, специализированная техника и материалы должны быть готовы в достаточном объеме. Особое внимание необходимо уделить координации деятельности всех служб, чтобы в случае экстренных ситуаций меры принимались незамедлительно», — сказал замглавы города.

Компания «Краснодаравтодорсервис» заготовила 30 комплектов спецоборудования, которое при необходимости смонтируют на самосвалы. Организована поставка соли, твердых противогололедных материалов, песчано-соляной смеси для посыпки дорог при гололеде. Всего для содержания дорог зимой заготовили более 8,5 тыс. т песчано-соляной смеси и более 1 тыс. т твердых реагентов. Для содержания дорог обустроили базы в станицах Динской и Елизаветинской.

Подрядчиком по уборке пешеходных зон — тротуаров, остановок общественного транспорта является «Мусороуборочная компания». Организация уже заготовила 243 т песчано-соляной смеси. Полностью готово 100 единиц специализированной техники. При необходимости задействуют около 600 человек. Планируемая площадь уборки — более 1,2 млн кв. м., сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник