В Краснодаре подтопленных домов не выявили

В столице Кубани с 13:19 до 15:30 16 июля выпало 64 мм осадков.

Произошли частичные подтопления улиц Московской, Мачуги, Трамвайной, Уральской и Вишняковой. Это связано с недостаточной пропускной способностью ливневой канализации на этих участках.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило пять заявок о подтоплении домов. По результатам проверки подтоплений не выявили.

На улице Урицкого на автомобиль упало дерево. К месту ЧП направили спасателей.

По состоянию на 18:30, вода сошла с подтопленных участков дорог (кроме улицы Московской), движение осуществляется в штатном режиме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вода до сих пор держится на улице Московской. Там работают стационарные насосные станции по откачке воды.

Ранее очевидцы сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что на улице Московской в Краснодаре в луже застряла маршрутка № 62 с пассажирами. Они не могли самостоятельно выбраться из маршрутки, так как глубина лужи составляла около 70-80 см.

Для того, чтобы перевезти людей, спасателям пришлось использовать лодку.

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