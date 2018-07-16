В Краснодаре подтопленных домов не выявили

В столице Кубани с 13:19 до 15:30 16 июля выпало 64 мм осадков.
Произошли частичные подтопления улиц Московской, Мачуги, Трамвайной, Уральской и Вишняковой. Это связано с недостаточной пропускной способностью ливневой канализации на этих участках.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило пять заявок о подтоплении домов. По результатам проверки подтоплений не выявили.
На улице Урицкого на автомобиль упало дерево. К месту ЧП направили спасателей.
По состоянию на 18:30, вода сошла с подтопленных участков дорог (кроме улицы Московской), движение осуществляется в штатном режиме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вода до сих пор держится на улице Московской. Там работают стационарные насосные станции по откачке воды.
Ранее очевидцы сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что на улице Московской в Краснодаре в луже застряла маршрутка № 62 с пассажирами. Они не могли самостоятельно выбраться из маршрутки, так как глубина лужи составляла около 70-80 см.
Для того, чтобы перевезти людей, спасателям пришлось использовать лодку.
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