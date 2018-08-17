В Краснодаре покажут фильм «Однажды двадцать лет спустя»

17 августа в 19:42
Показ ленты пройдет 20 августа в «Кубанькино». Мероприятие посвятят 70-летию со дня рождения актрисы Натальи Гундаревой.
В 19:00 начнется заседание киноклуба. Перед показом зрителям расскажут творческую биографию народной артистки РСФСР Натальи Гундаревой.
Гости увидят мелодраму «Однажды двадцать лет спустя» режиссера Юрия Егорова. После показа состоится обсуждение картины, сообщается в группе «Кубанькино» во «ВКонтакте».
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