В Краснодаре покажут фильм «Однажды двадцать лет спустя»

17 августа в 19:42

Показ ленты пройдет 20 августа в «Кубанькино». Мероприятие посвятят 70-летию со дня рождения актрисы Натальи Гундаревой.

В 19:00 начнется заседание киноклуба. Перед показом зрителям расскажут творческую биографию народной артистки РСФСР Натальи Гундаревой.

Гости увидят мелодраму «Однажды двадцать лет спустя» режиссера Юрия Егорова. После показа состоится обсуждение картины, сообщается в группе «Кубанькино» во «ВКонтакте».

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