В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Что делать?»

Новый проект 31 августа стартует в выставочном зале изобразительных искусств.

В экспозиции будет представлено более 40 работ современных художников. Участниками выставки-акции станут Лариса Блохина, Ирина Седова, Андрей Бандурин, Юрий Самсонов, Дмитрий Селезнев, Светлана Рощенко, Александр Рощенко, Ирина Пальцева, Дмитрий Прокопович, Дмитрий Котляров, Тенгиз Шамов, Геннадий Кузькин.

В рамках выставки пройдут две лекции искусствоведа Марины Тевзадзе о зарождении и особенностях языка живописи.

Выставка продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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