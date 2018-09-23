В Краснодаре пройдут гастроли «Театра 18+» из Ростова-на-Дону

Артисты выйдут на сцену «Одного театр» в октябре.

Ростовский театр 2 октября представит документальную поэму «Ты куда?».

«Очень интимный спектакль, который всегда понимаешь по-разному в зависимости от своего состояния. Каждый раз, когда герой задает вопрос, ты постепенно начинаешь думать о себе», — рассказали в пресс-службе театра.

Постановку создали в рамках международного проекта Où?. Автор и режиссер — Луиза Левек. Начало — в 18:00.

В этот же день в 20:30 покажут комедию «Солнечная линия». Автор — Иван Вырыпаев. Режиссер — Владимир Морозов. Спектакль расскажет о семейной паре, которая выясняет отношения.

На следующий день, 3 октября, зрители увидят спектакль «Акико» режиссера Германа Грекова, а 4 октября ростовский театр представит постановку «Хроники Макбета. Короли подъезда». Режиссер — также Греков.

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