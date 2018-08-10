В Краснодаре стартовала работа над стратегией развития города до 2030 года

Стратегию развития Краснодара представят для обсуждения горожанам в начале 2019 года.

В администрации города прошла первая сессия в рамках разработки стратегии развития столицы Кубани на ближайшие 11 лет. Ее выполнит краснодарский офис компании «Эрнст энд Янг». Участие в сессии принял глава города Евгений Первышов.

«Работа над стратегией предстоит большая и сложная, но главное — результат. Нам важно получить выполнимый, поэтапно структурированный документ. Полноценное руководство к действию. Конечно, при этом наша стратегия должна «вписываться» в стратегию развития Краснодарского края», — сказал Первышов.

Глава города отметил, что общая цель это всей работы — сделать Краснодар более экономически развитым, комфортным и удобным для горожан. Также один из приоритетов — переход на качественно более высокий и эффективный уровень управления.

Руководители проектного офиса консалтинговой компании «Эрнст энд Янг», которые будут заниматься разработкой стратегии, представили первые наработки. Для подготовки к сессии специалисты провели мониторинг на основе мнения горожан и экспертов, выявили проблемные моменты. Они связаны в основном с вопросами транспортной логистики, состояния и развития улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры.

Соразработчик стратегии, доктор экономических наук, профессор Александр Полиди отметил, что стратегия необходима, прежде всего, тем, кто управляет городом. Это должен быть четкий план, каких целей и с помощью каких решений предстоит достигнуть Краснодару в предстоящие 11 лет.

Первый этап разработки — выбор стратегических приоритетов, целей и задач, в рамках первого этапа пройдет серия встреч и стратегических сессий. Далее последует разработка мероприятий и механизмов по их реализации и формирование проекта стратегии. На третьем этапе состоятся публичные слушания по обсуждению проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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