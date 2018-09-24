В Краснодаре в День города родился 41 ребенок

Детей признали миллионными жителями города, а их родителям вручили сертификаты.

Глава Краснодара Евгений Первышов побывал в роддоме больницы скорой медицинской помощи и поздравил родителей новорожденных.

«Каждый ребенок, который родился в День города, становится миллионным жителем Краснодара. Это очень памятное свидетельство, такого не будет никогда ни у кого, только у вас. Я думаю, что эти свидетельства принесут вашим детям удачу. Храните их. И примите от нас небольшие подарки», — сказал Евгений Первышов.

Елена Канонникова — многодетная мать. В юбилей города у нее появился четвертый ребенок. Мальчик родился на две недели раньше.

«Все не ожидали. Буквально сегодня я узнала, что Краснодар стал миллионером, и сертификат стал неожиданностью. Очень здорово! Приятно, конечно», — отметила мама миллионного жителя Краснодара Елена Канонникова.

Еще один роддом Краснодара посетила председатель городской думы Вера Галушко. Она также вручила памятные свидетельства миллионным жителям.

Поздравление родителей детей, которые появились на свет в День города, стало традицией.

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