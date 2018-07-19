В краснодарской Чистяковской роще заложат «Аллею спорта Кубани»

19 июля в 17:49

Мероприятие стартует 21 июля в 9:00 рядом с летним кинотеатром и спортивной площадкой.

«В субботнике примут участие более 500 человек — члены спортивной общественной организации «Воркаут Краснодар», представители городской власти и жители краевого центра», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» президент организации Сергей Фетисов.

Торжественную часть посвятят закладке аллеи. На площадке общественники планируют убрать мусор и высадить 134 саженца хвойных деревьев и кустарников.

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