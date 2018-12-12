В краснодарской «Типографии» пройдет выставка «Своя история»

Она будет работать с 21 декабря по 3 февраля с 12:00 до 21:00.

На выставке представят более 50 работ российских авторов, среди которых — Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Эдуард Штейнберг, Виктор Пивоваров, Борис Матросов, Света Шуваева, Антон Ланге, Людмила Баронина, Иван Дубяга, группировка ЗИП.

Картины принадлежат патронам центра — Николаю Морозу, Евгению Руденко, Степану Бугаеву, Варваре Чесноковой, Анне Губенко, Роману Левицкому и Наталье Таракановской.

В рамках выставки 22 декабря в 16:00 пройдет экскурсия, ее проведет куратор центра Елена Ищенко, сообщается на сайте «Типографии».

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