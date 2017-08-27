В Краснодарском летном училище конкурс девушек превысил десять человек на место

По словам начальника училища Виктора Ляхова, первые подготовленные военные летчицы сядут за штурвал самолета весной 2020 года.

Ляхов сообщил, что конкурс среди абитуриенток очень высокий: на 15 мест уже претендует более 150 девушек со всех регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.

«У нас более 150 абитуриентов, которые будут поступать в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Это более десяти человек на место. В этом году они начнут испытания проходить отборочные, начиная с 10 сентября, и со 2 октября приступят к теоретическому обучению в нашем прославленном вузе», — отметил начальник училища.

Если сравнивать с конкурсом у юношей, то в этом году на место в летном училище претендовали не более четырех человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории начнет готовить военных летчиц.

Вернуться на ленту

Источник