В краснодарском художественном музее пройдут «детские дни»

Для участия приглашают детей в возрасте от шести до десяти лет.

В рамках программы «Детский день в музее» 13 января пройдет лекция «Игрушки от бабушки». На ней ребят познакомят с традиционными тряпичными куклами и помогут создать игровую куклу «Зайчик-на-пальчик».

В этот же день в рамках выставки традиционного японского искусства детям проведут экскурсию «Какая она, Япония?!». Их также ждет мастер-класс по изготовлению открытки в технике оригами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея имени Коваленко.

На лекции «Как приходит Новый год» 20 января ребятам расскажут о традициях празднования Нового года на основе произведений искусства из фондов музея и проведут мастер-класс по созданию символа года в технике оригами.

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