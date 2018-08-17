В программе «Море откровений» даст интервью стилист Александр Рогов

На «Кубань 24» 17 августа — премьера очередной серии программы «Море откровений». Ее главным героем и станет известный телеведущий и стилист.

Он расскажет о новом проекте на телевидении, собственной линии одежды и женских вещах в своем гардеробе. Ведущая Кристина Конограй, как всегда, задаст много неудобных вопросов своему гостю. В конце передачи по традиции Александр Рогов поведает эксклюзивный факт о себе, который прежде никогда и никому не афишировал.

Сейчас на телеканале «Кубань 24» идет шестой сезон программы «Море откровений». Выпуск, где откровенничать будет Александр Рогов, начнется в 23:00, сразу после выпуска «Фактов».

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