В РФ водителей обязали носить светоотражающую одежду при остановке за городом

Постановление об изменениях в ПДД подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новый закон обязывает водителей носить светоотражающую одежду при остановке вне населенных пунктов в темное время суток,

«Подписанным постановлением Правила дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала», — говорится в документе.

В нем отмечается, что, согласно статистическим данным, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тыс. наездов на пешеходов. Это на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этих дорожно-транспортных происшествиях погиб 1 тыс. 321 человек, 6 тыс. 537 человек получили ранения.

Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах, сообщает «Интерфакс».

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