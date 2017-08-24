В семье из Абинского района сохранили фронтовую скрипку

Во всей России 24 августа отмечают годовщину окончания одного из самых крупных сражений — Курской битвы. В этот день в 1943 году стратегическая инициатива перешла к Красной Армии. О страшных днях Великой Отечественной войны помнят миллионы людей по всему миру.

В Абинском районе семья Игнатенко хранит фронтовую реликвию. Скрипка — инструмент с историей. С войны ее привез отец Ирины Игнатенко.

Участник Великой Отечественной войны Сергей Подопригора попал в плен и работал на заводе в немецком Золингене. В поисках еды, в подвале одного из домов он обнаружил струнный инструмент. Нотную грамоту Сергей освоил до войны и прекрасно умел играть на скрипке. Также он писал картины. Сейчас они висят в доме дочери.

Картины и скрипку Ирина собирается передать своим детям. Рассказать о военной истории семьи она может не многое.

«Сожалею, что мало разговаривали об этом трудном времени. Это касается не только моего отца, но и родителей моего мужа», — рассказала жительница Абинского района Ирина Игнатенко.

Отец Ирины Игнатенко считал, что ему досталась скрипка, сделанная Амати — знаменитым семейством мастеров из Италии. Так ли это на самом деле, точно не известно, но профессиональные музыканты, которые осматривали инструмент, высоко оценили звучание и форму трофея.

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