В Щербиновском районе заработала система «Безопасный город»

В самых людных местах станицы Старощербиновской установлены 14 камер уличного наблюдения. Под присмотром оказались самые людные места: центральная площадь, рынок и стадион.

На реализацию проекта из местного бюджета выделили 3 млн рублей. На эти деньги отремонтировали диспетчерскую, проложили оптоволоконные кабели, закупили и подключили видеооборудование. Система уже успела показать свою эффективность.

«На этих камерах было видно, как ночью неустановленными лицами был похищен мотоцикл, его угнали. Благодаря нашим камерам сотрудники полиции вели преследование, то есть просматривали, в каком направлении похитители направлялись», — рассказал руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Щербиновского района Дмитрий Кувалдин.

К следующему году число уличных камер вырастет. Установить планируют еще 20 штук. К серверу ЕДДС собираются подключить также школьное видеонаблюдение, чтобы все данные стекались в единую базу края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи и Краснодаре к ЧМ-2018 запустят систему «Безопасный город». Она включает в себя видеонаблюдение, программы для распознавания рисков и Единую диспетчерскую службу с программным обеспечением.

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