В Сочи расчистили более 9 тыс. метров ливневок

Работы выполняли в рамках обслуживания предприятий, а также согласно обращениям граждан.

На территории каждого района от ила и камней прочистили колодцы. Специалисты заменили более 80 решеток и почти 30 канализационных люков. Кроме того, выполнили заделку незаконных врезок хозбытовой канализации. Всего с начала этого года в Центральном, Лазаревском, Хостинском, а также Адлерском районах специалисты подняли более 150 куб. м камней и ила.

В Адлерском районе регулярно выполняют работы по сбору мусора на территориях, прилегающих к руслам нагорных каналов. На местности ведут регулярный покос травы. В селе Нижняя Шиловка специалисты расчистили более 500 м водоочистного канала.

В Лазаревском районе проектируют универсальный запорный узел, который установят в местах перехода открытых ливневок в закрытые.

На участках, где требовался ремонт или восстановление канализационной системы, установили решетки или провели ремонт. Работы будут продолжаться до конца текущего года в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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