В станице Ленинградской после капремонта открыли Дом культуры

Его провели впервые за 60 лет. Работы обошлись в 6 млн рублей.

Теперь в здании появилась своя студия звукозаписи, в танцевальном зале постелили новый паркет и развесили зеркала, также обновили гардеробную и костюмерную, установили противопожарную систему. Реконструкция прошла в рамках краевой программы развития культуры.

«Все сделано так хорошо, все это ласкает взор кругом, особенно зеленые стены мне нравятся. Очень красиво, человек отдыхает, когда смотрит», — сказал работник Дома культуры станицы Ленинградской Юрий Пленкин.

Торжественное открытие Дома культуры началось со старинного казачьего обряда «Входины». Принять в нем участие пригласили всех, кто помогал в ремонте здания. На сцене выступили коллективы, которые занимаются в местных кружках. В следующем году еще 2 млн рублей потратят на покупку звукоусилителей и новых кресел в зрительный зал.

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