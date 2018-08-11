В Темрюкском районе открылся фестиваль «Таманская лоза»

Праздник виноградарства и виноделия проходит 11 августа в станице Тамань.

Впервые для гостей подготовлены сразу несколько фестивальных площадок: «Таманская лоза», «Тамань мастеровая» и «Таманские разносолы».

Дата проведения ежегодного фестиваля всегда приурочена к сбору свежего урожая винограда, который начинается в начале августа.

«Изюминкой праздника станет проведение популярного у туристов и жителей региона фестиваля «Арбузный рай», который впервые состоялся на Тамани в 2009 году. Уже тогда праздник собрал более 7 тыс. гостей, которые съели и увезли с собой более 30 т арбузов», — сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края.

В 16:00 в фольклорном театре начнется театрализованная концертная программа с участием коллективов народного творчества, играми, конкурсами, розыгрышем лотереи.

В 19:00 на территории пляжной зоны состоится программа «Таманская лоза — 2018». На сцене подведут итоги работы фестивальных площадок и будут чествовать представителей аграрных и винодельческих предприятий. Завершится праздник фейерверком.

Кубань является главным винодельческим регионом страны. Более 25 тыс. га здесь занимают виноградники. В последние годы появляется много малых частных виноделен и винные кооперативы. Винные хозяйства предлагают комфортный сервис и широкий выбор туруслуг — от экскурсий и дегустаций до гостинично-ресторанного обслуживания, интерактивных программ и организации мероприятий. В 2017 году винные предприятия Кубани посетило более 270 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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