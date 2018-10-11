Ведущая «Кубань 24» заняла второе место на конкурсе «Моя земля Россия»

Его проводят среди журналистов, пишущих на сельскохозяйственные темы. Награды вручали на агропромышленной выставке «Золотая осень».

Серебряным призером конкурса стала автор и ведущая программы «Край аграрный» Татьяна Ивлева, ее наградили за проект «Винная карта Кубани» и репортажи об агротуризме.

Конкуренция была высокой: участвовали 77 регионов, жюри пришлось выбирать лучшие из 1 тыс. 600 материалов.

«В этом году телевидение слегка изменило наши взгляды на прессу и забрало наше внимание себе. Очень много хороших работ, интересно показаны люди, сюжеты сделаны профессионально», — отметил член жюри всероссийского конкурса «Моя земля Россия» Евгений Воробьев.

«За пять лет существования этого конкурса мы — первые телевизионщики Краснодарского края, которые взяли эту награду. И мне кажется, что это показательно, потому что телевидение — это прежде всего команда, а она у «Кубань 24» замечательная. Я искренне горжусь теми людьми, с которыми мы делаем нашу аграрную программу. И самое главное — что в этой команде герои наших сюжетов — искренние, неравнодушные люди, которые любят свою работу и открыто делятся своими проблемами, делами и достижениями. Я очень им за это благодарна», — сказала автор и ведущая программы «Край аграрный» Татьяна Ивлева.

Все выпуски программы «Край аграрный» смотрите здесь.

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