Владимир Путин поручил создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми

Срок исполнения поручения установлен до 30 октября 2017 года.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном 24 августа на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства 26 июля с представителями социально-ориентированных НКО.

«Разработать комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода», — говорится в поручении, адресованном правительству и Агентству стратегических инициатив.

Глава государства поручил обеспечить реализацию пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в отдельных регионах РФ, предусмотрев на это средства в федеральном бюджете на 2018-2020 годы.

Кроме того, Путин поручил представить предложения о мерах господдержки, «основанной на лучших практиках деятельности по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком».

На встрече с волонтерами и представителями НКО 26 июля президент пообещал включить вопросы долговременного ухода за пожилыми людьми в стране в план реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста до 2020 года, сообщает ТАСС.

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