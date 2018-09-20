Внедрение цифровых технологий в систему образования: новый проект «Школы цифрового формата»

В НИУ «Высшая школа экономики» состоялась XIX международная научная конференция, на которой обсуждался новый проект «Школы цифрового формата» в поддержку адаптации образовательных программ. Автор проекта, президент издательства «Просвещение» Владимир Узун, готов представить готовые финансовые модели и дорожные карты для своих разработок.

Основной целью проекта является развитие системы образования в России, интеграция имеющихся образовательных программ в новейшие высокотехнологичные процессы, происходящие в мире. Новая схема обучения строится на максимальном взаимном дополнении образовательных материалов, их целенаправленном действии и комплексном подходе. Иными словами, ученик, который готовится связать свою жизнь с медициной, сможет получать не общие знания по таким предметам, как биология, химия, анатомия, но изучать их в определенном контексте. Данный метод позволит получать более углубленные знания и достигать лучших результатов в обучении, можно прочитать подробнее.

По словам крупнейших специалистов в области образования, цифровая модернизация школ является неоценимо важной в свете ближайшей перспективы развития цифровых технологий в профессиональной деятельности. Для того, чтобы подготовить квалифицированных специалистов, владеющих необходимыми навыками в цифровой среде, подготовку профессионалов необходимо начинать еще со школы. В 2018 учебном году эксперты по разработке проекта готовы предоставить комплексную бесплатную систему с необходимыми инструментами и интерактивными элементами для более, чем двухсот тысяч школьных учителей 5-11 классов, что свидетельствует о конкретных практических шагах в данном направлении.

В планах издательства — охватить программой модернизации все регионы страны и сделать проект доступным для всех слоев населения. Таким образом, дети будут не просто получать поверхностные знания о последних достижениях науки и техники, но и знать, как практически применять полученные навыки в своей дальнейшей работе. На повестке дня остается вопрос — насколько быстро проект сможет реализоваться в школах России.