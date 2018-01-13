Возобновления работы Керченской переправы ожидают 500 машин

В порту Кавказ организовали бесплатное горячее питание, круглосуточно работают медпункты.

Количество легковых и грузовых автомобилей, скопившихся со стороны Краснодарского края и Крыма в ожидании возобновления работы Керченской паромной переправы, в течение дня возросло в 1,7 раза — примерно до 500.

По данным на 9:00, на подъездах к переправе паром ожидали более 300 легковых и грузовых машин, а также 24 автобуса.

«По последним данным, в порту Кавказ Краснодарского края паром ожидают 130 легковых автомобилей, 22 автобуса и 170 грузовых машин. В порту Крым — 35 легковых машин, восемь автобусов и 170 грузовиков. Скорее всего, переправа сможет возобновить работу завтра после обеда», — сказали в «Морской дирекции».

В дирекции отметили, что в порту Кавказ улучшения погоды ждут около 500 пассажиров, в порту Крыма людей значительно меньше. В обоих портах пассажиры обеспечены горячими напитками, кипятком и питьевой водой.

В числе автобусов, которые ожидают возобновления движения паромов, есть автобус с детьми. Детей, следующих из Брянска, расселили в поселке Кучугуры Темрюкского района, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченскую паромную переправу 13 января закрыли из-за сильного ветра.

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