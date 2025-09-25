Александр Лукашенко поздравил Вениамина Кондратьева с официальным вступлением в должность губернатора

Президент Республики Беларусь направил главе Кубани правительственную телеграмму.

– Примите искренние поздравления с избранием на пост губернатора Краснодарского края Российской Федерации. Результаты голосования убедительно продемонстрировали поддержку вашей деятельности, направленной на достижение значимых результатов социально-экономического развития Кубани. Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт и далее будет способствовать расширению плодотворного белорусско-российского сотрудничества и успешной реализации двусторонних проектов. От души желаю вам, уважаемый Вениамин Иванович, доброго здоровья, мира, благополучия и новых успехов в работе на ответственном государственном посту, – говорится в телеграмме Александра Лукашенко.

Телеграмму с поздравлением губернатору Кубани прислал и глава администрации Республики Беларусь Дмитрий Крутой.

– Данное кадровое решение является очередным ярким свидетельством заслуженного доверия со стороны людей Краснодарского края, признанием вашего высочайшего профессионализма, богатого управленческого опыта и незаурядных личных качеств, благодаря чему курируемый вами российский регион в последнее время смог не только выстоять в условиях беспрецедентных западных санкций, но и продемонстрировать внушительные темпы своего развития. Искренне рассчитываю на дальнейшую активизацию сотрудничества между Республикой Беларусь и Краснодарским краем, – сказано в телеграмме.

Дмитрий Крутой пожелал Вениамину Кондратьеву новых успехов и достижений на высоком государственном посту.

Пресс-служба администрации Краснодарского края