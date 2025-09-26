В Краснодаре обсудили вопросы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи







Совещание по реализации одноименной региональной программы провели под председательством вице-губернатора Краснодарского края, войскового атамана Александра Власова. В числе участников – военный комиссар региона Алексей Чугункин, финалист кадрового проекта «Герои Кубани» Евгений Мосейко, а также представители профильных ведомств, правоохранительных органов и общественных объединений.

– В первый год реализации региональной программы увеличилось число граждан призывного возраста, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выполнивших испытания комплекса «Готов к труду и обороне». В Краснодарском крае наблюдается снижение количества граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, а показатели здоровья призывников, годных к военной службе, составили более 86 процентов. В области военно-патриотического воспитания наблюдается интерес граждан к культурным и тематическим мероприятиям, а также повышается качество подготовки по основам военной службы, – отметил Александр Власов.

На совещании обсудили предварительные итоги реализации программы и межведомственный план мероприятий. Так, в первом полугодии 2025 года в 67 колледжах провели учебные сборы по военной подготовке юношей-допризывников – в них приняли участие около 12 тыс. человек.

Региональная программа «Допризывная подготовка и военно-патриотическое воспитание молодежи» утверждена губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в мае текущего года. Она направлена на улучшение состояния здоровья, физической и морально-психологической подготовки граждан, подлежащих призыву, а также на военно-патриотическое воспитание молодежи и повышение качества подготовки по основам военной службы.

Пресс-служба администрации Краснодарского края