Анна Минькова вместе с учащимися школ и колледжей края посмотрела документальный фильм «Игры с огнем»

Об этом исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края рассказала в своих соцсетях.

– Чем может закончиться простое желание подростка заработать легкие деньги. Поломанной судьбой и горем родителей. Об этом документальный фильм «Игры с огнем», который сегодня посмотрели вместе с учащимися школ и колледжей края. Фильм оставляет сильное впечатление. В нем реальные истории подростков, завербованных радикальными группировками для совершения терактов в крае. Картина, снятая ГТРК «Кубань» совместно с силовыми структурами, показывает, как один неправильный шаг может полностью изменить жизнь человека, – отметила Анна Минькова.

После просмотра и.о. замгубернатора поговорила с ребятами о том, как не стать жертвой манипуляции террористов, как реагировать на предложения переступить черту закона, как защитить себя и близких. Некоторые из них поделились своими впечатлениями о фильме, проанализировали действия героев и поставили себя на их место.

– Главная цель фильма – помочь детям прожить жизнь достойно и счастливо, избежать ошибок. До конца учебного года фильм должны увидеть старшеклассники и студенты всех муниципалитетов края, – добавила Анна Минькова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края