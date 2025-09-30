В Ленобласти с 1 октября снижаются цены на посещение природных территорий

С 1 октября 2025 года на шести особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Ленинградской области начнут действовать сниженные тарифы на вход. Новые цены будут актуальны в осенне-зимний сезон и позволят жителям и туристам сэкономить при посещении популярных природных локаций региона, пишет Питерец.ру.
Какие территории участвуют и сколько стоит вход?
Сниженные тарифы установлены на следующие ООПТ:
- Природный парк «Выборгский» — 100 рублей
- Заказник «Колтушские высоты» — 100 рублей
- Заказник «Кургальский» — 100 рублей
- Заказник «Раковые озёра» — 100 рублей
- Геологический памятник «Обнажение девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка» — 140 рублей
- Государственный природный заказник «Линдуловская роща» — 140 рублей
Оплатить посещение можно двумя способами:
- Через QR-коды, размещённые на информационных щитах на входе;
- На официальном сайте Дирекции ООПТ Ленинградской области — ooptlo.ru.
Кто может посещать бесплатно?
Право на бесплатное посещение сохраняется за:
- Жителями районов, на территории которых расположены ООПТ;
- Представителями 25 льготных категорий, включая пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи, а также детей дошкольного и школьного возраста.
Куда идут собранные средства?
Все средства, полученные от продажи билетов, направляются на обслуживание, развитие и ремонт инфраструктуры особо охраняемых территорий. Работы проводятся круглогодично. Отчёты о проделанных работах публикуются в соцсетях Дирекции ООПТ ЛО.
В регионе сегодня действуют 51 региональная ООПТ и 48 оборудованных экотроп. Также ведётся работа по расширению этих территорий: согласно плану развития до 2035 года, площадь ООПТ в Ленинградской области должна вырасти с 7,1% до 14,4%.