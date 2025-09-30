В Ленобласти с 1 октября снижаются цены на посещение природных территорий

С 1 октября 2025 года на шести особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Ленинградской области начнут действовать сниженные тарифы на вход. Новые цены будут актуальны в осенне-зимний сезон и позволят жителям и туристам сэкономить при посещении популярных природных локаций региона, пишет Питерец.ру.

Какие территории участвуют и сколько стоит вход?

Сниженные тарифы установлены на следующие ООПТ:

Природный парк «Выборгский» — 100 рублей

— 100 рублей Заказник «Колтушские высоты» — 100 рублей

— 100 рублей Заказник «Кургальский» — 100 рублей

— 100 рублей Заказник «Раковые озёра» — 100 рублей

— 100 рублей Геологический памятник «Обнажение девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка» — 140 рублей

— 140 рублей Государственный природный заказник «Линдуловская роща» — 140 рублей

Оплатить посещение можно двумя способами:

Через QR-коды, размещённые на информационных щитах на входе;

На официальном сайте Дирекции ООПТ Ленинградской области — ooptlo.ru.

Кто может посещать бесплатно?

Право на бесплатное посещение сохраняется за:

Жителями районов, на территории которых расположены ООПТ;

Представителями 25 льготных категорий, включая пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи, а также детей дошкольного и школьного возраста.

Куда идут собранные средства?

Все средства, полученные от продажи билетов, направляются на обслуживание, развитие и ремонт инфраструктуры особо охраняемых территорий. Работы проводятся круглогодично. Отчёты о проделанных работах публикуются в соцсетях Дирекции ООПТ ЛО.

В регионе сегодня действуют 51 региональная ООПТ и 48 оборудованных экотроп. Также ведётся работа по расширению этих территорий: согласно плану развития до 2035 года, площадь ООПТ в Ленинградской области должна вырасти с 7,1% до 14,4%.