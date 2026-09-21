Более 2200 жителей Новосибирской области осваивают новые профессии по нацпроекту «Кадры»

С начала 2026 года национальный проект «Кадры» используется в Новосибирской области как один из основных инструментов подготовки специалистов с учётом изменений на рынке труда. Сейчас участникам проекта доступно обучение по 213 востребованным специальностям, причём программы ориентированы как на получение новых профессий, так и на повышение квалификации уже работающих специалистов.

За первые месяцы 2026 года возможностями проекта воспользовались более 2000 жителей региона. Всего на обучение направлено 2265 человек, которые бесплатно осваивают компетенции, востребованные работодателями и необходимые для адаптации к технологическим изменениям в экономике.

«Цифра в 2265 специалистов - это не просто статистика, а реальный ответ на запрос нашей экономики. Мы видим колоссальный интерес со стороны граждан: только на ИТ-направления подано свыше 600 заявок. Важно, что программа работает адресно. Отдельный приоритет мы отдаём поддержке ветеранов и участников специальной военной операции. Для них выделено 27 уникальных профессий, и сегодня уже 40 героев успешно завершили переобучение и вышли на рынок труда с новыми компетенциями», - отметила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Савченко.

В перечне проекта представлены 213 профессий, востребованных в технической, социальной и других сферах. Наибольший интерес у участников программы вызывают рабочие специальности. В их числе - оператор станков с программным управлением, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтёр пути, сварщик газовой сварки и слесарь механосборочных работ.

Отдельный блок составляют программы для ИТ-отрасли. Участники могут получить компетенции специалиста по работе с искусственным интеллектом, освоить профессию 1С-программиста или пройти подготовку по направлению, связанному с нейросетями. Востребованы также специальности социальной сферы - санитар, помощник по уходу и фельдшер.

В Новосибирской области одновременно развивается целевое обучение, которое позволяет формировать программы непосредственно под кадровые потребности конкретных работодателей. В качестве одного из таких направлений используется программа «Технологическое лидерство. Оптимизация производственных процессов и бережливое производство». В 2026 году по ней повышение квалификации прошли 80 работников организаций здравоохранения.

Сотрудников на корпоративное обучение направляют и крупные предприятия региона. Западно-Сибирская дирекция управления движением ОАО «РЖД» направила 11 составителей поездов и 29 монтёров пути, АО НПО «Курганприбор» - 19 операторов станков с ЧПУ, АО НПЗ - четырёх специалистов по бережливому производству, ФКП «Анозит» - трёх программистов 1С. Комплексные центры социального обслуживания Болотнинского, Кыштовского и Маслянинского районов, а также Куйбышева и Бердска направили на обучение 33 помощника по уходу. Ещё три человека от ГАУ НСО «Кыштовский лесхоз» проходят подготовку по специальности «лесовод». Перечень работодателей, участвующих в целевом обучении, продолжает расширяться.

Чтобы стать участником проекта, жителям Новосибирской области необходимо подать заявление через портал «Работа в России» и пройти профориентацию в центре занятости населения. Специалисты помогают определить подходящее направление подготовки и выбрать формат занятий - очный или дистанционный. На данный момент участникам доступны 39 образовательных программ.