Более 5 тысяч кубанцев посетили ярмарку вакансий «Планета ресурсов»

1 из 3 Мероприятия провели 17 сентября во всех 44 кадровых центрах Кубани, обновленных по национальному проекту «Кадры».

– «Планета ресурсов» – самая масштабная ярмарка вакансий осени. Ее провели в связи с окончанием сезонных работ в АПК и высокого курортного сезона. Всего по Краснодарскому краю в ярмарке приняли участие 319 работодателей, которые заявили свыше 7,1 тысячи рабочих мест. По предварительным данным, ярмарку вакансий посетили 5,4 тысячи человек, – рассказал начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов.

В кадровых центрах провели собеседования с работодателями, профтестирования, консультации по мерам господдержки и круглые столы для участников СВО и их близких, мастер-классы и тренинги. Специалисты помогали соискателям в составлении резюме.

В 2025 году по национальному проекту модернизировали кадровые центры во всех муниципалитетах Кубани. За счет бюджетных средств не только отремонтировали здания, но и переоснастили их, оформили в едином фирменном стиле «Работа России».

Все сотрудники прошли обучение и тренинги по клиентоцентричному сервису, кадровому и карьерному консультированию, чтобы максимально эффективно помогать жителям.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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