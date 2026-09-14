В день образования Краснодарского края губернатор наградил выдающихся жителей Кубани

1 из 22 Торжественную церемонию провели в Музыкальном театре в Краснодаре.

– Сегодня Краснодарскому краю исполнилось 89 лет, но история нашего богатого, щедрого, сильного региона исчисляется веками. Задолго до нас здесь жили и трудились наши предки. Они работали в полях, строили дома, заводили семьи и растили детей. Верно служили Отечеству и оберегали южные рубежи России. И мы должны с чувством благодарности и уважения к ним двигаться вперед, вместе преодолевать любые трудности ради наших детей и внуков. Сегодня Кубань стала житницей, здравницей и кузницей страны. Мы добиваемся рекордов в агропромышленном комплексе, в том числе благодаря селекционерам и ученым, развиваем экономику, курорты, промышленные производства и технологии, строим социальные и спортивные объекты, благоустраиваем территории и делаем жизнь в регионе комфортнее. И всех этих результатов добиваются люди – жители Краснодарского края. Спасибо каждому за самоотверженный труд и результаты, которыми мы гордимся. Спасибо сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур за то, что мы живем в безопасном крае и строим планы на будущее. Спасибо и нашим бойцам – героям специальной военной операции. Мы знаем, что победа будет за нами, потому что в нас гены наших предков – народа-победителя, – сказал Вениамин Кондратьев.

От имени депутатов присутствующих поздравил председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко.

– День образования Краснодарского края – замечательный повод, чтобы вспомнить богатую историю малой родины и высказать слова благодарности тем, кто вносит вклад в развитие региона. Жители – это мощная созидательная сила, способная противостоять любым вызовам. Все, что мы делаем для нашего края, мы делаем вместе – органы власти и местное самоуправление, жители. Преображаем города и станицы, создаем комфортные условия, строим социальные и спортивные объекты, благоустраиваем парки и скверы. И все это стало возможным в том числе благодаря тем, кто сидит сегодня в этом зале. Спасибо вам, благополучия и здоровья, – сказал Юрий Бурлачко.

На мероприятии в честь Дня образования региона медаль «Герой труда Краснодарского края» вручили главному врачу детской городской поликлиники №6 Краснодара Татьяне Русак. Медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I степени наградили спортсмена-инструктора регионального центра спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края Тимура Арбузова, главного врача городской поликлиника №15 Краснодара Алину Александрову, директора Краснодарского комплексного центра социального обслуживания населения Прикубанского округа Краснодара Татьяну Гелуненко, директора Армавирского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью Елену Качарову, председателя Крымского районного Совета ветеранов войны (пенсионеров, инвалидов) труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николая Мирошниченко и художника-реставратора реставрационной мастерской Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына Михаила Смаглюка. Также медали II и III степени получили еще 12 человек.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий поздравил присутствующих от лица Русской Православной Церкви.

– Сегодня День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии – символ верности и служения людям. А Кубань – как одна большая семья. Желаю, чтобы мы стали чище нравственнее, а наши семьи были крепкие и многодетные, верные Богу и Отечеству. Вера будет жить до конца мира, и мы должны жить так, чтобы встретить эти события достойно. Всем сил на этом непростом, но важном пути, – сказал митрополит Василий.

Завершилось мероприятие концертом, на котором выступили творческие коллективы региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор