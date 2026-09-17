В Краснодаре пройдёт гастрономический фестиваль «Родина борща»

С 13 по 27 сентября в Краснодаре пройдёт фестиваль «Родина борща». В нём примут участие 13 ресторанов и ресторанных концепций города. Каждый ресторан представит по две версии борща - классические и авторские, дополнив их сопутствующим блюдом или напитком.

Раньше «Родина борща» проводилась как праздник одного ресторана, теперь формат расширили до городского фестиваля, пригласив не только крупные заведения, но и небольшие локальные проекты. На фестивале можно будет попробовать необычные версии борща: с грушей-дичкой, по-тайски, с хамоном, с вишней и вяленой уткой.

«Гастрономические фестивали выполняют сразу несколько задач. Они сохраняют локальные кулинарные традиции и семейные рецепты, стимулируют развитие креативных индустрий, укрепляют связи между жителями, бизнесом и творческими сообществами. В совокупности это формирует устойчивый имидж Краснодара как центра южной кухни и повышает его привлекательность для туристов», - отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Финал фестиваля приурочен ко Дню города. 26 и 27 сентября на площадке «Центр Города» состоится праздник с гуляниями, гастрономической программой, маркетом локальных брендов, спортивными активностями, музыкой и благотворительными инициативами.