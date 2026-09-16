«Спартак» ждет проверка на прочность, «Зениту» нельзя терять очки: интриги 9-го тура РПЛ

В середине недели в Российской Премьер-лиге (РПЛ) состоится 9-й тур. После него команды уйдут в трехнедельный перерыв из-за международной паузы. Турнирная ситуация обещает напряженную борьбу в каждом матче.

В среду вечером первыми на поле выйдут «Спартак» и «Факел». Москвичи после двух осечек подряд разгромили на своем поле «Ростов» (3:0) и догнали по очкам московское «Динамо» и ЦСКА. От «Краснодара», сыгравшего вничью, теперь отставание составляет четыре очка. «Спартаку» важно не оступиться с «Факелом», чтобы уйти на перерыв без потери места, а в лучшем случае занять чистую вторую строчку. Воронежцы были близки к первой победе в сезоне, ведя дома у «Балтики» (2:0), но упустили три очка, пропустив на 90+5-й минуте с пенальти. Команда Олега Василенко занимает последнее, 16-е место. В сезоне-2023/2024 «Факел» побеждал «Спартак» на чужом поле (2:0), так что опыт успеха у гостей имеется.

У «Спартака» в предстоящей встрече не сыграют защитник Кристофер Ву (дисквалификация) и полузащитники Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс и Даниил Зорин (травмы). У «Факела» из-за повреждений отсутствуют Станислав Магкеев и Ильнур Альшин.

Одновременно стартует другая игра в Москве, где «Родина» примет «Рубин». В начале августа «Родина» неожиданно разнесла «Рубин» (5:0) в матче Кубка России. Однако в чемпионате дела лучше складываются у казанцев: «Рубин» не уступает в семи турах подряд. «Родина» идет 15-й, потерпев поражения в четырех турах кряду. В семи встречах без поражений «Рубин» одержал всего две победы, остальное - ничьи. Возможно, в этом и заключается шанс «Родины». У команды Франка Артиги появятся возможности, главное - реализация. У «Родины» из-за перебора карточек пропускает полузащитник Икер Посо. У «Рубина» из-за травмы отсутствует Дардан Шабанхаджай.

«Локомотив» после восьми туров находится в зоне стыков. Команде Михаила Галактионова предстоит борьба за выживание. В гости приедут «Крылья Советов», которые в последних четырех турах набрали восемь очков и поднялись на 10-е место. В гостях в нынешнем сезоне самарцы еще не уступали. В последних девяти матчах во всех турнирах «Крылья Советов» лишь раз уступили «Локомотиву», одержав три победы. «Локомотиву» из-за травм не помогут Жерзино Ньямси, Георгий Джикия, Сесар Монтес и Руслан Мялковский. У «Крыльев Советов» не сыграет Амар Рахманович.

Центральный матч тура состоится в Калининграде, где «Балтика» примет «Зенит». Калининградцы забуксовали: за пять матчей одержана всего одна победа. «Зенит» уступил трижды за шесть игр. У калининградцев дисквалифицирован тренер Андрей Талалаев, для которого это последний пропущенный матч. «Балтика» еще ни разу не обыграла петербуржцев после возвращения в РПЛ. Отстающему уже на пять очков от лидера «Зениту» нельзя оступаться. Сергей Семак не сможет рассчитывать на травмированных Вендела и Густаво Мантуана. У «Балтики» дисквалифицирован защитник Эдуардо Андерсон, из-за повреждения отсутствует Александр Филин.

В четверг «Оренбург» примет «Краснодар». Южане в последних встречах штормит: они упустили победу над «Крыльями Советов», пропустив дважды при счете 2:0, а затем с трудом добыли домашнюю ничью с «Акроном» (1:1). «Краснодар» по-прежнему лидирует, но отрыв сократился до четырех очков. «Оренбург» после пяти ничьих потерпел поражение от московского «Динамо». В последних восьми встречах во всех турнирах краснодарцы неизменно побеждали «Оренбург». Однако на своем поле оренбуржцы часто портят жизнь топ-клубам. У «Оренбурга» из-за удалений игру пропустят Руслан Куль и Максим Сивис, также дисквалифицированы Джон Паласиос и Евгений Болотов. Из-за травм не выйдут вратарь Максим Рудаков, полузащитник Дмитрий Васильев и форвард Максим Савельев. «Краснодару» не поможет только Никита Кривцов.

«Динамо» набрало победный ход: в последних четырех турах москвичи набрали 12 очков и забрались в группу лидеров. Отставание от «Краснодара» - четыре очка. В предстоящем туре москвичи едут в гости к «Ростову», который на выходных разгромно уступил «Спартаку» (0:3). В последних четырех турах «Ростов» трижды уступил, обыграв лишь «Факел» (3:1). Хозяевам не помогут Виктор Мелёхин, Дмитрий Чистяков, Герман Игнатов, Алексей Миронов, Илья Жбанов (травмы) и Константин Кучаев (удаление). У «Динамо» отсутствующих нет.

«Акрон» никак не может одержать победу в РПЛ: в последних трех матчах тольяттинцы вели в счете, но пропускали в концовке и теряли очки. «Ахмат» в последних встречах начал активно набирать очки, а в предыдущем туре вырвал победу у махачкалинского «Динамо» (3:2). Грозненцы поднялись на девятое место. У «Ахмата» нет травмированных и дисквалифицированных. У «Акрона» из-за повреждений встречу пропустят защитник Йонуц Неделчяру, полузащитник Алекса Джурасович, а также вингеры Юрий Железнов и Дмитрий Пестряков.

Последними на поле перед паузой выйдут футболисты махачкалинского «Динамо» и ЦСКА. Дагестанцы в прошедшем туре обидно упустили очки во встрече с «Ахматом», дважды ведя в счете. ЦСКА сыграл вничью дома с «Рубином» (1:1), большую часть встречи проведя в меньшинстве. Команда Дмитрия Игдисамова остается одной из двух в РПЛ, кто еще не уступал. Махачкалинцы занимают шестую строчку и еще ни разу не набирали очки с ЦСКА в РПЛ. Москвичам, помимо дисквалифицированного Матеуса Рейса, не помогут Игорь Акинфеев, Мойзес, Милан Гаич, Дмитрий Баринов и Максим Воронов (травмы). У махачкалинцев из-за удаления встречу пропустит Темиркан Сундуков, а также отсутствует из-за повреждения Идар Шумахов.