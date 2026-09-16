В Калининском районе обсудили развитие Ассоциации ветеранов СВО и военно-патриотическое воспитание молодежи

1 из 9 С рабочим визитом муниципалитет посетили депутат Государственной Думы, председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Ассоциации ветеранов СВО края Дмитрий Пирог, руководитель Ассоциации Герой России Евгений Мосейко.

На встрече с главой района Виктором Кузьминовым обсудили вопросы развития местной ассоциации ветеранов СВО, помощь их семьям, вовлечение в спорт. В частности, договорились о тренировках по боксу для ветеранов спецоперации и их детей на базе спортшколы ст. Калининской.

В ст. Калининской Дмитрия Пирог и Евгений Мосейко провели встречу с молодежью. Мероприятие под названием «Герои своего времени» собрало порядка 140 человек – это школьники, активисты военно-патриотических клубов, юнармейцы, члены молодежного самоуправления, дети из семей участников СВО, спортсмены, преподаватели основ безопасности и защиты Родины, ветераны спецоперации. Для них в фойе организовали различные выставки, в том числе на военную, историческую, казачью тематику. Часть экспонатов предоставило местное представительство Ассоциации ветеранов СВО Краснодарского края.

– Любовь к родному Отечеству – это святое чувство для каждого человека от мала до велика. Родители, а затем воспитатели, педагоги учат нас, как быть благодарным сыном своей страны. Единого и универсального ответа на этот вопрос нет, как и алгоритма воспитания. Чувство патриотизма можно передать от взрослого к ребенку и молодежи только личным примером, личным отношением к ценностям и традициям государства, его истории. Быть частью великой страны, создавать ее настоящее и будущее – наше право и уникальная возможность выполнять свою гражданскую миссию, – отметил Дмитрий Пирог.

Участникам мероприятия рассказали о патриотической работе Ассоциации ветеранов СВО. Молодежь спрашивала гостей о профессиональном и жизненном пути, достижениях, ценностных ориентирах.

– Патриотизм – чувство великое и возвышенное. Наша молодежь – школьники, волонтеры, юнармейцы, дети участников СВО – сегодня включается в важную общественную работу. Смотря на своих старших товарищей, ребята перенимают жизненные ориентиры, формируют цели, выбирают профессию. Очень важно, что среди этих пунктов прочно закрепилась помощь фронту. Все больше и больше ребят занимаются волонтерской деятельностью – по зову сердца. Такое лицо современного подростка – будущее нашей России, и мы – взрослые, наставники, ветераны – должны приложить максимум усилий для воспитания подрастающего поколения, – отметил Евгений Мосейко.

Различные инициативы, в том числе в области патриотического воспитания, обсудили на встрече с ветеранами спецоперации в филиале фонда «Защитники Отечества».

Пресс-служба администрации Краснодарского края