Больше 180 детей из Краснодарского края посетят Кремлевскую елку

Об этом рассказал вице-губернатор Александр Руденко.

– Каждый гражданин страны должен побывать в столице. Здорово, когда ты это делаешь со сверстниками в юном возрасте. С 25 декабря по 8 января Кремлевская новогодняя елка будет проходить в Государственном Кремлевском Дворце. Она станет местом притяжения для тысяч детей со всей страны, от региона отправятся 184 школьника. Почти все ребята – это дети участников специальной военной операции. Желаю ребятам прекрасной поездки. Уверен, что новогоднее представление запомнится им надолго, а поездка принесет положительные эмоции в Новый год, – отметил Александр Руденко.

Юных гостей главной елки страны ждут квесты с Дедом Морозом, карнавалы, фото-сессия в зеркальных залах и спектакль-сказка «Кремлевские куранты».

История Кремлевской елки началась более 70 лет назад. Сценарий для первых ее спектаклей создавали писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков.

Фото с сайта https://www.elka-v-kremle2026.ru.

Пресс-служба администрации Краснодарского края