Вениамин Кондратьев проведет «Прямую линию» 5 декабря

Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

– Традиционно в конце года общаюсь с жителями региона в прямом эфире «Кубань 24». В этот раз «Прямую линию» проведем 5 декабря. Специалисты начнут принимать вопросы с завтрашнего дня – 25 ноября. Ни одно обращение не останется без ответа. Даже те, которые не успеют прозвучать в прямом эфире, изучим и возьмем в работу, – отметил Вениамин Кондратьев.

Жители могут задать свои вопросы любым из удобных способов:

– по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44.

– в чат-боте в мессенджере «Max» – Вопрос Губернатору Краснодарского края.

– на платформе

обратной связи на портале «Госуслуги».

