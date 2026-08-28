Инфографика: регионы-лидеры по количеству заявлений, оформленных с использованием европротокола

Количество заявлений по европротоколу в России выросло на 5,7% в сравнении с первым полугодием прошлого года

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) опубликовал данные об оформлении ДТП без участия сотрудников ГАИ за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев в России автовладельцы подали 446,6 тыс. заявлений по европротоколу, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля таких заявлений в общем объеме обращений по ОСАГО достигла 41,4% против 40,6% годом ранее, а общая сумма выплат по европротоколу за отчетный период превысила 35,4 млрд рублей.

Как отметил президент РСА Евгений Уфимцев, умеренный рост доли европротокола свидетельствует о стабилизации доверия автовладельцев к этой процедуре.

Если рассматривать отдельные регионы, динамика существенно различается. Наибольшее количество заявлений по европротоколу зафиксировано в Москве – 40 767 обращений, что составляет 34,1% от всех заявленных в регионе ДТП по ОСАГО. В Московской области оформлено 28 006 заявлений (доля в регионе – 36,9%), в Приморском крае – 14 642 (доля в регионе – 73,3%). Наименьшее же число заявлений зафиксировано в Ненецком автономном округе (55 заявлений, доля – 21,2%), Чукотском АО (60 заявлений, 32,3%) и Камчатском крае (335 заявлений, 10,9%).

В ряде регионов число заявлений по европротоколу заметно сократилось. Лидером по снижению стала Новосибирская область. ДТП по европротоколу стали оформлять на 24,9% меньше, по сравнению с первым полугодием 2025 года. Также значительное падение зафиксировано в Сахалинской области (– 19,7%) и Карачаево-Черкесской Республике (–18,1%), Республике Тыва (-17,6%).

В РСА эту тенденцию объясняют усилением комплекса мер по противодействию страховому мошенничеству. Данные регионы длительное время лидировали по числу недобросовестных практик, когда фиктивные ДТП оформлялись для завышения выплат. Повышенный контроль за урегулированием страховых случаев позволил сократить число фиктивных оформлений, что сказалось на показателях динамики в целом.

Наибольший рост, по данным Союза, показали Камчатский край (+65,8%), Республика Мордовия (+32,4%) Забайкальский край (31,7%) и Рязанская область (+29,6%). По словам главы РСА, в регионах с положительной динамикой созданы условия для применения европротокола и растет доверие автовладельцев к страховщикам. Так водители добросовестно оформляют извещения и делают фотофиксацию ДТП, а компании выплачивают ровно столько, сколько предусмотрено законом.

Важно помнить, что оформить ДТП без вызова сотрудников ГАИ возможно, если в аварии участвовали не более двух автомобилей, повреждены только эти два транспортных средства, нет пострадавших и у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО.