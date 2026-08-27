Что происходит в сегменте ОСАГО в Татарстане: ситуация с урегулированием убытков и мнение экспертов

РСА опубликовал данные годового рэнкинга по регионам

По итогам рэнкинга Российского Союза Автостраховщиков (РСА) за скользящий год (с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года) в Республике Татарстан количество заявлений, оформленных с использованием европротокола достигло 21 506 штук (28,5% от общего объема заявлений в регионе за указанный период). Частота урегулированных страховых случаев в регионе составила 5,1%, сохранившись на уровне предыдущего скользящего года (с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года), что выше в сравнение с данным показателем в среднем по России – 4,4%. Это говорит о высокой активности автовладельцев при обращении за страховым возмещением, даже в тех случаях, когда они не используют порядок оформления по европротоколу.

Средняя выплата по ОСАГО в Татарстане за отчетный период достигла 129 944 рублей. А относительно показателя прошлого скользящего года (с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года) цифра выросла на 16 641,46 рублей.

Что касается структуры самих страховых случаев, соотношение ремонта и денежных выплат, участники рынка в Татарстане отмечают свою специфику. Так, по словам Альфии Гимаевой, директора филиала РЕСО-Гарантия «Центральный» в г. Казани, в республике преобладают обращения с повреждениями средней и малой степени тяжести, что влияет на показатель выплат а регионе. «Что касается ремонта, в нашем регионе распространена практика с использованием аналогичных запчастей, использование которых предусмотрено законом, при этом качество ремонта не страдает, а сроки – сокращаются. В процессе урегулирования убытков по ОСАГО всегда важно взаимодействие потерпевшего и страховой компании, учитывающее законные интересы клиента и возможности страховщика», – говорит Альфия Гимаева.

Отмеченная экспертом тенденция к выплатам, а не ремонту, характерна не только для Татарстана. В целом по России этот показатель не превышает 5-7%. Это означает, что подавляющее большинство потерпевших получают денежную компенсацию, а не направление на восстановительный ремонт. Причина кроется в законодательно установленных сроках. Известно, что по закону ремонт должен быть завершён за 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим автомобиля на СТО или передачи его страховщику для организации его транспортировки до места проведения ремонта. В условиях дефицита запчастей и нарушенной логистики соблюсти этот срок становится все сложнее.

Схожей позиции придерживается и Михаил Алексеев, руководитель отдела методологии ОСАГО САО «ВСК»: «Низкое количество ремонтов обусловлено целым рядом факторов. Среди них, конечно, дефицит запасных частей, а также ограниченные сроки выполнения ремонта. Из-за этого страховщикам, СТОА и потерпевшим сложно договориться об организации ремонта». Впрочем, еще один важный фактор – позиция самих автовладельцев. Как отмечает Альфия Гимаева, многие производят ремонт своих автомобилей у знакомых мастеров или предпочитают получить оперативно выплату, вместо долгих ожиданий ремонта.

Эти же факторы будут влиять и на дальнейшую динамику. 19 сентября 2026 года начнут действовать новые справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работа. По прогнозам, это приведёт к дальнейшему росту средней выплаты по ОСАГО, так как рост стоимости запасных частей по сравнению с предыдущей версией данных справочников составил 8,2%. Соответственно, это прямо скажется на выплатах по ОСАГО и приведет в целом к увеличению среднего размера возмещения.