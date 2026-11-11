Жители Кубани могут пройти срочную службу в войсках беспилотных систем

Дата: 11 ноября 2026, Среда 11:48 Событие: Граждане от 18 до 35 лет могут подписать специальный контракт на 1 год. Для них будут доступны бесплатное обучение по востребованной специальности в сфере беспилотной авиации, одна из самых высоких единовременных выплат в России и меры государственной поддержки.

Войска беспилотных систем дают возможность обучиться новой профессии, которая применяется во всех отраслях – от сельского хозяйства и строительства до военной сферы и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обучение проводят в Центре подготовки операторов БПЛА «Архангел». Оно длится до трех месяцев. По его окончании военнослужащие получают сертификат и дипломы государственного образца, которые могут использовать для дальнейшей работы в гражданской сфере.

В Краснодарском крае действуют лучшие условия для заключения спецконтракта от Минобороны России. Год службы в войсках беспилотных систем засчитывается как служба по призыву. Кроме того, им гарантирована единовременная выплата до 3,4 млн рублей, ежемесячное денежное довольствие от 210 тыс. рублей, а также дополнительные выплаты за результативность. Военнослужащим также положены меры государственной поддержки участников специальной военной операции и статус ветерана боевых действий.

Узнать о преимуществах прохождения военной службы в БпС можно на официальном ресурсе https://бпс23.рф для поступления в войска беспилотных систем. Телефон горячей линии: 8(800) 444-46-23.

Пресс-служба администрации Краснодарского края