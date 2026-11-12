В Краснодаре на три недели перекроют съезд к торговому центру «Сыр»

В Краснодаре с 14 ноября по 5 декабря будет полностью закрыт съезд с Западного подъезда к городу в направлении торгового центра «Сыр». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Ограничения связаны с реконструкцией дороги на 19-м километре трассы. Водителям, которые привыкли пользоваться этим маршрутом, придется временно изменить привычные схемы движения.

Полное перекрытие участка необходимо для проведения масштабных работ. Специалисты проложат кабельные линии, обустроят ливневую канализацию и водопропускную трубу, а также выполнят устройство дорожной одежды. Все эти задачи требуют полного закрытия съезда, чтобы техника могла беспрепятственно работать на объекте.

Объехать закрытый участок можно двумя альтернативными путями. Первый вариант - через примыкание к Западному подъезду по улице Григория Булгакова. Второй маршрут пролегает возле выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг», где предусмотрен съезд в сторону автосалонов. В департаменте рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения, а также внимательно следить за указателями, чтобы не попасть в затор на развязках.

Стоит отметить, что в одном из источников указывались иные даты ограничений - с 12 ноября по 3 декабря. Однако в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара подтвердили, что перекрытие продлится с 14 ноября по 5 декабря. Именно эти сроки следует считать актуальными при планировании поездок.

Реконструкция затронет участок на отметке 19-й километр плюс 509 метров, где Западный подъезд примыкает к основной магистрали. Работы направлены на модернизацию дорожной инфраструктуры и обновление дорожного полотна. Водителям стоит заранее закладывать дополнительное время на дорогу и выбирать объездные маршруты с учетом действующих ограничений.