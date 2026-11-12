Краснодар может стать самым теплым городом России зимой 2026-2027 годов

Краснодар может возглавить список самых теплых крупных городов России в зимний период 2026-2027 годов. Согласно прогнозу сервиса «Яндекс Погода», средняя температура за декабрь, январь и февраль в кубанской столице останется выше нуля. По этой причине метеорологическая зима с устойчивыми отрицательными среднесуточными температурами в городе может так и не наступить.

Прогноз построен на основе ИИ-технологии «Метеум», которая оперирует многолетними данными и текущими трендами. Специалисты сервиса отмечают, что предстоящий сезон может оказаться теплее климатической нормы практически на всей территории России. Наиболее заметные температурные отклонения ожидаются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири. В частности, в Петропавловске-Камчатском средняя температура сезона может превысить многолетние показатели более чем на 5 градусов. Заметно теплее обычного будет в Казани, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске.

При этом зима окажется неоднородной. Самым холодным месяцем почти во всех крупных городах страны станет январь. Исключением будет Петропавловск-Камчатский, где наиболее низкие температуры прогнозируются в феврале. Самым холодным крупным региональным центром России останется Якутск, где средняя температура сезона ожидается близкой к многолетним значениям. Хабаровск может стать единственным крупным региональным центром, где зима окажется немного холоднее климатической нормы. В Москве средняя температура сезона может превысить норму на 1,5-1,7 градуса, особенно мягким ожидается декабрь, а январь прогнозируется умеренно морозным.

На юге европейской части России зима будет мягкой и влажной. В Сибири и на Дальнем Востоке, напротив, ожидается больше снега, чем обычно. Количество осадков превысит климатическую норму во всех городах-миллионниках европейской части страны, а также в крупнейших региональных центрах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее заметные отклонения прогнозируются на востоке: во Владивостоке за три зимних месяца может выпасть вдвое больше осадков, чем обычно, а в Благовещенске, Хабаровске и Иркутске - почти в полтора раза больше нормы. В Санкт-Петербурге и Перми превышение будет незначительным.

Лидером по общему количеству зимних осадков может стать Петропавловск-Камчатский, где ожидается около 370 миллиметров за сезон. В европейской части России больше всего осадков среди крупных городов прогнозируют в Краснодаре, который также может занять первое место по количеству зимних осадков среди крупных городов европейской части страны. Меньше всего осадков ожидается в Якутске: не более 30 миллиметров за всю зиму, что лишь немного превышает климатическую норму.

Стоит учитывать, что прогноз построен на модели, а модель представляет собой вероятность, а не гарантию. Специалисты не исключают, что «Метеум» может ошибиться, как и любой другой прогноз. Однако если тенденция верна, предстоящая зима станет очередным подтверждением того, что климатические нормы уже сдвинулись.