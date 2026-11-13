Кубань привлечёт 20 млрд рублей кредитов для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Краснодарского края намерено привлечь 20 млрд рублей заёмных средств. Эти деньги пойдут на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств региона. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Для получения кредитов ведомство объявило 14 электронных аукционов. Из них 12 предусматривают открытие кредитных линий с лимитом 1,5 млрд рублей каждая, ещё две - по 1 млрд рублей. Начальная цена контракта на привлечение 1,5 млрд рублей составляет 235,5 млн рублей, на 1 млрд рублей - 157 млн рублей. Указанные суммы отражают максимальный объём процентов, который край готов выплатить за год пользования каждым кредитом. Совокупные предельные расходы на обслуживание займов могут достигнуть 3,14 млрд рублей. При этом фактические затраты будут зависеть от того, какой объём средств регион решит использовать.

Согласно документации, кредитные линии открываются на 365 дней в форме возобновляемых лимитов. Такой механизм позволяет получать средства частями, возвращать их и при необходимости повторно использовать в пределах установленной суммы. Регион вправе не выбирать кредитный лимит полностью или частично, а также досрочно погасить задолженность без комиссий и штрафов. Процентная ставка будет плавающей и привязанной к ключевой ставке Банка России. Взимание дополнительных комиссий и платежей банками не допускается.

При расчёте начальной максимальной цены контрактов минфин Кубани использовал ставку 15,7% годовых. Она оказалась минимальной из трёх поступивших коммерческих предложений. Заявки на участие в аукционах принимаются до 18 ноября 2026 года.

Ранее расходы бюджета Краснодарского края на 2026 год увеличили на 11 млрд рублей, до 588 млрд рублей. В ноябре 2025 года регион уже искал банк для предоставления кредита в форме возобновляемой кредитной линии сроком на год с лимитом единовременной задолженности 1 млрд рублей. Заёмные средства требовались субъекту для покрытия дефицита бюджета.