Министр культуры Виктория Лапина встретилась с ветеранами отрасли

В Краснодарском государственном институте культуры министр приняла участие в торжественном мероприятии и вручила лучшим сотрудникам вуза почетные грамоты и благодарности. Она отметила, что институт – кузница кадров для культуры Кубани, там формируется будущее отрасли.

– Сегодня культура Краснодарского края активно развивается: «Пушкинская карта» занимает лидирующие позиции по России, а проект «Земский работник культуры» уже дал работу 33 специалистам, и в этом году мы примем еще 100 молодых профессионалов. Эти инициативы создают новые возможности для творческого и профессионального роста, открывают перспективы для молодых специалистов и укрепляют отрасль, – отметила Виктория Лапина.

Руководитель отрасли региона также поздравила с профессиональным праздником народного артиста РСФСР, Героя труда Кубани, лауреата национальной премии «Золотая маска» актера краевого театра Драмы Анатолия Горгуля.

Служению искусству он посвятил почти 70 лет жизни. В краснодарском театре драмы сыграл порядка двухсот ролей мирового и отечественного репертуара.

Виктория Лапина поздравила и Ирину Гончарову – педагога по балету детской студии Музыкального театра, которая почти 30 лет работает в творческом объединении «Премьера».

– Талантливый наставник и хореограф, стоявшая у истоков студии, созданной ее супругом Александром Гончаровым, она воспитала не одно поколение юных артистов, чьи выступления украшают сцену театра и значимые краевые мероприятия. Благодарю ветеранов за их труд и вклад в развитие культурной жизни края. От всей души желаю крепкого здоровья, душевного тепла, внимания близких, вдохновения и долгих лет рядом с любимым делом, – отметила Виктория Лапина.

Пресс-служба администрации Краснодарского края