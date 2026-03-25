Вениамин Кондратьев: Подбирать кадры для будущих школ и детских садов важно параллельно со строительством этих учреждений

Совещание по созданию социальных объектов в краевой столице провели под председательством губернатора. В нем приняли участие первый заместитель главы региона Игорь Галась, вице-губернаторы Елена Воробьева и Дмитрий Маслов, глава города Евгений Наумов, председатель городской Думы Вера Галушко.

– Краснодар – один из самых динамично развивающихся городов страны. И мы должны сделать все, чтобы жить в нем было комфортно. В настоящее время в стадии проектирования в краевом центре находится 193 социальных объекта, включая детские сады, школы, спортивные и культурные учреждения. Но для их успешной работы необходимо наличие квалифицированных специалистов. Поэтому подбирать кадры для будущих школ и детских садов важно параллельно со строительством этих учреждений, – отметил Вениамин Кондратьев.

Как сообщила заместитель главы региона Елена Воробьева, для укомплектования новых школ в том числе привлекают выпускников педагогических колледжей и вузов. Заранее формируют штат учителей по программам дополнительного образования, поваров в пищеблоки.

На совещании предложили предусмотреть в Краснодаре участки для строительства новых колледжей и техникумов. Губернатор поддержал инициативу и поручил внести необходимые изменения в документы комплексного развития города.

Об общих планах по строительству и проектированию социальных объектов в Краснодаре рассказал глава города Евгений Наумов. Он отметил, что сейчас одновременно возводятся 46 учреждений.

– Темпы по строительству социальных объектов в столице Кубани не сбавляем. К 1 сентября планируем открыть пять школ, каждая из которых рассчитана на 1550 мест, 10 детских садов на 2,8 тысячи мест. По вашему поручению, Вениамин Иванович, в каждом из них предусмотрели ясельные группы. Благодаря этому у нас появятся еще 415 мест для самых маленьких детей. Всего в строительстве находится 17 школ, 26 детских садов и 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, – отметил Евгений Наумов.

Председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко поблагодарила губернатора Вениамина Кондратьева за поддержку принятия в 2024 году единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

– Это решение было принято верно и совершенно своевременно. Оно способствует устойчивому гармоничному и сбалансированному развитию города. Позволяет видеть количество социальных объектов, которые будут возведены, а также установить сроки их реализации, – сказала Вера Галушко.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор