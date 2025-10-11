На Кубани провели финальный этап командных соревнований «Энергия спорта»







Последний четвертый этап командных состязаний организовали на мотобазе в Краснодаре. Он собрал более 400 спортсменов, которые боролись за победу, преодолевая полосу из 18 препятствий.

– До финального этапа «Энергии спорта» дошли самые стойкие. Им пришлось преодолеть не только грязь, лужи и непогоду, но и внутренние барьеры, ведь спорт – это всегда проявление силы духа. Не обязательно быть профессиональным спортсменом, участвовать и побеждать могут все любители активного и здорового образа жизни, – отметил и. о. министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Участвовали команды из восьми человек – четверо мужчин и четверо женщин. За всем происходящим наблюдали сотни болельщиков вживую и в прямом эфире.

В торжественной церемонии открытия приняли участие и. о. министра спорта края Серафим Тимченко, председатель общественной организации «Спортивный совет Краснодарского края», депутат ЗСК, первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, президент федерации мотоциклетного спорта России, депутат ЗСК Александр Джеус, председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Сергий Лопасов и руководитель департамента розничного бизнеса банка «Кубань-кредит» Александр Хлонь.

Два первых этапа провели в июне, третий – в воскресенье, 5 октября. В предыдущем туре участвовало 348 физкультурников. За прохождение полосы препятствий получают статуэтку-пазл. Приняв участие во всех четырех этапах, можно собрать единую статуэтку.

Пресс-служба администрации Краснодарского края