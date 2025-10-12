Вениамин Кондратьев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Профессиональный праздник 12 октября отмечают аграрии, ученые, фермеры, животноводы, переработчики.

– С профессиональным праздником поздравляю работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики Кубани. Благодаря труду хлеборобов, механизаторов, животноводов, ученых-селекционеров, специалистов переработки наш край сохраняет статус житницы России, гаранта ее продовольственной безопасности. Этот год был непростым для сельского хозяйства, ставил перед нами серьезные задачи. Несмотря на вызовы и трудности, край получил достойный урожай хлеба, сохраняет лидерство по производству питьевого молока. Развивается и перерабатывающий комплекс – наши предприятия выпускают более 4 тысяч наименований продукции. У нас производится четверть российского сахара, половина шампанского и вина, широкий ассортимент молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор поблагодарил работников отрасли за ежедневный труд, высокие результаты, самоотдачу и преданность избранному делу. А также пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия.

***

Краснодарский край – ключевой аграрный регион России. Численность занятых в экономике АПК – 327 тыс. человек. На Кубани самый многочисленный фермерский сектор – более 13 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и свыше 1 млн личных подсобных хозяйств.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

