На Кубани в 2026 году на развитие селекции и семеноводства направят свыше 580 миллионов рублей

1 из 7 Об этом говорили на выездном заседании аграрного комитета Законодательного Собрания края, которое провели на базе Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта.

Мероприятие провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Участие приняли вице-губернатор Андрей Коробка, и.о. министра сельского хозяйства региона Федор Дерека, заместитель руководителя ЗСК, ректор КубГАУ Александр Трубилин и председатель профильного комитета Сергей Орленко, врио директора ВНИИМК Константин Баблоев, а также руководитель Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко Вячеслав Лукомец.

Перед пленарной частью они посетили лаборатории, где работают селекционеры – определяют уровень содержания масла в семенах и его химический состав, разрабатывают и применяют ДНК-маркеры для идентификации генов, контролирующих ценные признаки масличных культур. Гостям также показали специальную камеру для гидропоники – выращивания агрокультур без почвы и фитотронный комплекс для испытания растений в различных климатических условиях.

– Научно-исследовательский институт имени Василия Степановича Пустовойта не случайно был выбран местом для проведения выездного заседания по исполнению регионального «семеноводческого» закона. Ведь в стенах этого учреждения создано свыше 300 сортов и гибридов масличных и эфиромасличных культур. И здесь точно знают, в каком направлении должен двигаться агропром. Для этого у института есть все необходимое – современное оборудование, мощный интеллектуальный ресурс и постоянно пополняемая научно-исследовательская база, – отметил Юрий Бурлачко по итогам осмотра.

Андрей Коробка подчеркнул, что для укрепления отечественного семеноводства важна системная поддержка. Ежегодно на эти цели направляют значительные средства.

– В этом году общая сумма, выделяемая на мероприятия по поддержке семеноводства, превышает 580 миллионов рублей. Это субсидии на элитное семеноводство, закладку питомников многолетних насаждений и приобретение оригинальных и элитных семян картофеля, других овощных культур, а также на создание перспективных гибридов яровых в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Кроме того, по поручению губернатора ежегодно из краевого бюджета выделяются субсидии на приобретение гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции, – сказал Андрей Коробка.

Развитие селекции и укрепление семеноводства отнесены к приоритетным задачам отраслевого национального проекта. Одна из его целей – повысить уровень обеспеченности семенами отечественной селекции ключевых сельскохозяйственных культур до 75%.

Как отметил замглавы региона, в последние годы в регионе удалось значительно нарастить долю использования отечественных семян, в том числе масличных культур – рапса, сои, подсолнечника. Это говорит о том, что сорта, выведенные кубанскими селекционерами, конкурентоспособны.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

