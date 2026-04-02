Вениамин Кондратьев: Второго апреля мы отмечаем День единения народов России и Беларуси

Губернатор поздравил с праздником жителей Кубани в своих социальных сетях.

– Второго апреля мы отмечаем День единения народов России и Беларуси. Праздник символизирует узы нашей братской дружбы и добрососедства. Россиян и белорусов объединяют общие культурные и духовные ценности. Для края Республика давно стала надежным партнером. Мы активно взаимодействуем в сфере машиностроения, сельском хозяйстве, промышленности. Недавно в Усть-Лабинске открыли центр продаж и сервисного обслуживания «Белорусские машины», это еще один этап в укреплении нашего сотрудничества по линии агропромышленного комплекса. Мы продолжим успешно реализовывать совместные проекты, укрепляя наше партнерство во всех ключевых сферах. Пусть наша дружба становится еще прочнее. С праздником, – отметил Вениамин Кондратьев.

Второго апреля 1996 года был заключен договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, а через год – Договор о Союзе Белоруссии и России. В конце 1998-го подписали Декларацию о дальнейшем единении. Эти документы способствовали сближению двух государств и формированию единого экономического пространства. В 1999 году финалом этого процесса стало создание Союзного государства.

Краснодарский край и Республика Беларусь успешно развивают сотрудничество на протяжении более 20 лет. В рамках утвержденной дорожной карты реализуют совместные проекты в АПК, ЖКХ, машиностроении.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

