На Кубани ветераны СВО осваивают цифровые специальности

1 из 2 Проект по бесплатному переобучению участников специальной военной операции реализуют в регионе с 2024 года в рамках федерального партийного проекта «Цифровая Россия».

О промежуточных итогах программы рассказал руководитель краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный на пятом съезде региональных координаторов проекта.

– Проект «Профессия цифра» – это системный ответ на два важнейших вызова: дефицит квалифицированных ИТ-кадров и необходимость поддержки ветеранов СВО. На Кубани мы создали экосистему личного сопровождения: от профориентации до реального трудоустройства. В ее основе – прямой диалог: личные встречи, мастер-классы, экскурсии в ИТ-компании и обучение под конкретные задачи бизнеса. Благодаря наставничеству ветераны не только осваивают новую специальность, но и запускают собственные социально значимые инициативы, – рассказал Станислав Завальный.

Глава краевого ведомства отметил, что важную роль в коммуникации с ветеранами играет региональный филиал фонда «Защитники Отечества». На его площадке регулярно проводят встречи с участниками СВО: эксперты проекта рассказывают об актуальных требованиях рынка труда, специфике работы кубанских ИТ-компаний и возможностях профессиональной переподготовки.

Как рассказал Станислав Завальный, в вузе-партнере проекта – региональном филиале университета «Синергия» – по программам высшего и среднего профессионального образования обучаются 69 участников СВО. Особый фокус внимания на ветеранах, получивших инвалидность из-за тяжелых ранений. Для них ИТ-сфера – доступный способ профессиональной самореализации.

Площадкой для прямого диалога ветеранов с работодателями также стали ярмарки вакансий. Там бойцы не только проходят экспресс-собеседования, но и пробуют себя в роли ИТ-специалиста: знакомятся с разработками кубанских компаний и участвуют в мастер-классах. Восемь участников программы уже успешно трудоустроены в госучреждения региона, включая подведомственные структуры департамента информатизации и связи.

Цель проекта «Цифровая Россия» – не только помочь найти работу, но и дать ресурсы, компетенции для создания собственных решений. В партнерстве с кубанской ИТ-компанией участники запустили два востребованных цифровых продукта: портал благотворительного фонда для адресной помощи ветеранам и закрытый каталог товаров и услуг для ветеранов-предпринимателей. Эти ресурсы востребованы и помогают сообществу решать реальные задачи.

Программа помогает и семьям участников СВО. Пример такой поддержки – VR-проект по визуализации памятников культурного наследия Краснодара, который разработал сын ветерана. Кубанская ИТ-компания помогла ему воплотить идею в жизнь: предоставила высокопроизводительное оборудование и экспертную поддержку на всех этапах работы.

Стать участником проекта «Профессия цифра» можно, обратившись в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Кирова, д. 9, или по телефону: 8 (861) 991-43-85.

Пресс-служба администрации Краснодарского края